Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него пять представителей властей высокого ранга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

"Минфин выявил представителей властей высокого ранга, действующих от лица" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. По утверждению американских властей, в список включены "действующие официальные лица правительства Венесуэлы, в том числе те, кто связан с широко распространенной практикой насилия в отношении мирных протестующих из числа оппозиции, а также те, кто продолжает извлекать для себя выгоду благодаря бывшему коррумпированному режиму".

В санкционный список были включены глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, майор Боливарианской национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Уртадо, генеральный секретарь Совета безопасности Венесуэлы Хосе Аделино Орнелас Феррейра, депутат Конституционной ассамблеи Венесуэлы Педро Мигель Каррено Эскобар, а также высокопоставленный представитель Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Карлос Альберто Кальдерон Чиринос.

Минфин США отмечает, что американские власти предприняли этот шаг вслед за Европейским союзом и Канадой, которые ранее уже ввели свои собственные санкции в отношении перечисленных граждан латиноамериканской страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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