Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов. Гейтс идет следом за ним с показателем 106,8 миллиарда.

Возглавляет список по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, в совокупности он имеет 112,4 миллиарда долларов.

В июне состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и Безосу. Месяц спустя, по данным Bloomberg Billionaires Index, он временно обогнал Гейтса, который впервые в истории семилетней истории индекса миллиардеров опустился ниже второй строчки.

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