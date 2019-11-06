Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что объявленное Тегераном очередное сокращение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит под угрозу безопасность Соединенного Королевства.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Форин оффиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последние действия Ирана открыто противоречат сделке и представляют угрозу нашей национальной безопасности. Мы хотим найти путь для движения вперед посредством конструктивного международного диалога, но Ирану нужно придерживаться взятых им обязательств и незамедлительно вернуться к их полному соблюдению", - заявил Рааб.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

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