Президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Лопесу Обрадору помощь в борьбе с преступностью после убийства группы американцев в этой стране, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Обсуждалось недавнее насилие в Мексике и борьба с растущим насилием со стороны картелей и криминальных группировок в регионе. Президент Трамп ясно заявил, что США осуждают эти жестокие акты насилия, которые унесли жизни девяти американских граждан, и предложил Мексике помощь с тем, чтобы преступники предстали перед судом", - говорится в заявлении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Лидеры обсудили также продолжение пограничного сотрудничества и крепкие двусторонние отношения между США и Мексикой", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона. По последним данным, число погибших возросло до 12 человек, сообщает газета Universal. По данным издания, пять детей смогли сбежать и в настоящее время числятся пропавшими. Поисковая операция, в которой задействованы военнослужащие и полиция, продолжается. СМИ писали, что погибшие относятся к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов с двойным гражданством. Посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.

Как сообщает Universal, в понедельник вечером семья ЛеБарон призвала все сообщество мормонов вооружиться и отправиться на поиски пропавших детей. Помимо этого они утверждают, что обратились за помощью к ФБР.

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