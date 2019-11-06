Новые технологии, такие как блокчейн и большие данные (big data), будут играть все большую роль в нефтегазовой сфере, говорится в прогнозе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), размещенном на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сложность процессов, в том числе связанных с доставкой топлива от удаленных скважин до потребителей, особенно городских, требует использования высоких технологий, в том числе и в сфере блокчейна, а также обработки больших данных, говорится в документе.

Также в качестве примера приводится работа нефтеперерабатывающих заводов, связанная с большим количеством информации, например, касающейся характеристик нефтепродуктов на разных стадиях обработки, потребления энергии и деятельности персонала. Отмечается, что до внедрения интернета эти данные невозможно было обрабатывать и использовать должным образом. Зато теперь это можно делать в том числе посредством блокчейна.

Так, маркировка данных на базе блокчейна позволяет упорядочить потоки информации и обеспечить их достоверность. В свою очередь технология больших данных открывает возможность для более детального анализа происходящих процессов и выявления скрытых тенденций.

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