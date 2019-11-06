Уборщица одной из больниц вытерла лицо пациентке грязной половой тряпкой.

Инцидент произошел в медучреждении города Миасс Челябинской области, передает Day.Az со ссылкой на "Эхо Москвы".

Речь идет о пожилой пациентке травматологического отделения больницы №2. На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как в палату заходит уборщица, которая начинает возмущаться, что пол испачкан фекалиями. Пациентка в это время сидела голой на кровати. После того, как уборщица помыла половую тряпку, она начала ей мыть лицо больной. Пациентка, в свою очередь, кричала, но не оказывала сопротивление. Региональные интернет-издания отмечают, что она была беспомощной.

Запись предположительно ведет соседка по палате: обращаясь к уборщице, она жалуется на то, что ей тяжело находиться вместе с сидевшей на кровати пациенткой.

В больнице Миасса на инцидент пока что никак не отреагировали. Вместе с тем собеседники газеты "Комсомольская правда в Челябинске" утверждают, что к уборщице, попавшей на видеоролик, раньше никаких нареканий не было. Издание также пишет, что, согласно сайту вакансий, санитаркам больницы №2 в Миассе обещают чуть более 12 тысяч рублей (321,7 маната - ред.) в месяц.

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