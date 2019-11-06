Пограничная служба Узбекистана изучает произошедшее в ночь на среду нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель пограничных войск Службы госбезопасности республики, передает Day.Az.

"Нас проинформировали о произошедшем. Мы изучаем ситуацию и находимся в контакте с профильным ведомством Таджикистана", - сказал он.

Ранее пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщил, что вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершила нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе. В результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

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