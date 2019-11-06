Министр энергетики США Рик Перри хотел включить двух сотрудников энергетической отрасли США в совет директоров государственной украинской нефтегазовой компании "Нафтогаз", следует из сообщений бывшего спецпосланника США на Украине Курта Волкера, обнародованных следователями, которые ведут дело в рамках процесса импичмента президента Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В октябре издание Politico со ссылкой на источники информировало, что Перри подталкивал президента Украины Владимира Зеленского к изменениям в руководстве компании "Нафтогаз Украины". По его информации, Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил состав совета директоров, включив в него американцев. Однако сам Перри заявил, что предоставил властям Украины список кандидатов в состав совета директоров "Нафтогаза" по просьбе самого Киева.

Как следует из переписки, и. о. посла США на Украине Билл Тейлор спрашивал у Волкера мнение Перри, посла США в ЕС Гордона Сондленда и его самого о главе "Нафтогаза" Андрее Коболеве.

"Мне кажется, Перри больше чем другие относится к нему отрицательно. На его взгляд, Коболев препятствует открытию рынка в секторах как разведки-добычи, так и переработки и сбыта. Перри также хочет, чтобы два высокопоставленных сотрудника энергетической отрасли США были в составе расширенного совета (директоров - ред."), - написал Волкер в ответ на вопрос, указывает газета Wall Street Journal.

Бывший дипломат добавил, что "помнит "Нафтогаз" до реформ и знает, что Коболев сделал много хорошего", но подчеркнул, что необходимы более "амбициозные реформы".

"Гордон разделяет это мнение, но, возможно, в менее негативном ключе", - отметил Волкер.



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