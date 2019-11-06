В американском городе Окленд, штат Калифорния, работник станции метро Coliseum Station спас упавшего на рельсы пассажира. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала местная газета San Francisco Chronicle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В воскресенье вечером, 3 ноября, пьяный мужчина возвращался с матча по американскому футболу, в котором участвовала калифорнийская команда Oakland Raiders. Он шел по краю платформы, не удержался на ногах и упал на рельсы перед приближающимся поездом

Пассажира заметил работник транспортной службы Джон О'Коннор (John O'Connor). Он подбежал к упавшему, схватил его за руки и успел втащить обратно на платформу.

"Честно говоря, мне казалось, что поезд вот-вот разрежет его пополам. Я просто не хотел видеть, как он умирает", - рассказал О'Коннор.

Героический поступок О'Коннора попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в желтом жилете бросается на помощь незнакомцу и спасает его за доли секунды до столкновения с поездом.

Видео стало вирусным и разлетелось по сети. Пользователи Twitter и коллеги О'Коннора прозвали его героем. "Мне неловко, когда меня называют героем. Я сделал то, что обязан был сделать. Благодарю Бога за то, что я оказался в нужное время в нужном месте", - признался О'Коннор.

Спасенного мужчину доставили в местную больницу. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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