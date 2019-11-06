https://news.day.az/world/1173037.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Толчки зафиксированы в 07.40 по времени UTC (11.40 Баку) в 56 километрах от города Бендер-Хамир. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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