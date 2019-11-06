В результате ночной перестрелки на пограничном посту на таджикско-узбекской границе погибли 17 человек, сообщил пресс-центр управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

"В ночь на 6 ноября 2019 года в 3.23 местного времени (2.23 по Баку) вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По данным таджикских пограничников, нападавшие захватили пять единиц автоматов Калашникова. "В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, пятеро из них задержаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в перестрелке погибли один пограничник и один сотрудник милиции.

Спецслужбы не предоставили дополнительной информации о нападавших и сообщили, что ведется расследование инцидента, произошедшего в 50 километрах к юго-западу от столицы Душанбе.

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