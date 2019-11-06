Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, совершавший 6 ноября рейс из Москвы в Пунта-Кана (Доминиканская республика) вернулся в Шереметьево из-за технических проблем.

Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Day.Az.

Самолет пробыл в воздухе около часа, прежде чем вернулся в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме. Ожидается, что лайнер вылетит в Пунта-Кана 6 ноября в 19:15.

"Сейчас пассажиров размещают в гостинице, так как задержка очень длительная или они отправились к себе домой. Это уже на их усмотрение", - добавили в авиакомпании.

По данным "РИА Новости" после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.

Ранее, 1 ноября в Тюмени экстренно сел самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал", у которого отказал левый двигатель.

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