Дети едва не пострадали при сносе девятиэтажного здания в Норильске, сообщает "ТВК Красноярск". Они играли около расселенного дома, когда тот внезапно обрушился, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По данным издания, в доме давно никто не жил. Раньше в нем располагалось общежитие, затем его расселили, а здание признали аварийным. В городской администрации заявили, что снос был запланированным и на площадке имелись ограждения. Местные жители в то же время отметили, что заброшенное здание было практически ничем не огорожено и около него часто играли дети.

Видео, запечатлевшее момент обрушения, опубликовано в Instagram-аккаунте "Норильск Сегодня". На кадрах видно, как дети разбегаются от рассыпающегося здания.

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