Пассажиры круизного лайнера продолжили веселиться, несмотря на потоп, который случился из-за шторма. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту лодки P&O Ventura, проходившей между Шербур-Октевилем, Франция, и Саутгемптоном, Англия. В результате качки из бассейна, расположенного возле ресторана, хлынула вода и залила палубу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На появившихся в сети кадрах, автором которых является морской инженер Калум Лоусон (Calum Lawson), видно, как течение подхватывает мебель и несет ее по палубе, а взрослые и дети пытаются отскочить от воды. Однако другие пассажиры продолжают спокойно сидеть за своими столиками и распивать напитки, приподняв ноги. Лоусон окрестил последних "типичными британцами".

Как сообщила изданию одна из пассажирок, персоналу удалось осушить бассейн, но было уже поздно, поскольку к тому времени вода затопила ресторан.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın