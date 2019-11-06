https://news.day.az/world/1173177.html Падение ребенка с аттракциона в США попало на камеры - ВИДЕО
10-летний мальчик был доставлен в больницу с серьезными травмами после падения с аттракциона в развлекательном комплексе в Лейкленде (штат Флорида, США). Сотрудники комплекса плохо закрепили ребенка страховочными элементами и теперь его родители планируют отсудить у организаторов аттракциона кругленькую сумму, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Падение ребенка с аттракциона в США попало на камеры - ВИДЕО
10-летний мальчик был доставлен в больницу с серьезными травмами после падения с аттракциона в развлекательном комплексе в Лейкленде (штат Флорида, США). Сотрудники комплекса плохо закрепили ребенка страховочными элементами и теперь его родители планируют отсудить у организаторов аттракциона кругленькую сумму, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
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