В Паттайе три наркоторговца совершили дерзкий побег прямо из здания суда. Каким-то образом у них получилось сбежать, причем в традициях голливудских боевиков. У одного из них получилось раздобыть и пронести с собой нож, которым он ранил полицейского. Затем они завладели табельным оружием и беспрепятственно скрылись. Задержать преступников так и не удалось. Сообщается, что раненого полицейского оперативно доставили в больницу и его жизни ничего не угрожает. Среди сбежавших наркоторговцев были женщина и двое мужчин. Предполагается, что один из бандитов является гражданином США, передает Day.Az со ссылкой на trinixy.ru.

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