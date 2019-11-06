Boeing планирует инвестировать около 1 миллиарда долларов в проект, являющийся частью долгосрочной программы компании по сокращению рисков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Boeing планирует инвестировать около 1 миллиарда долларов в пилотный проект, который является частью долгосрочной программы компании по снижению рисков, подобных тем, с которыми столкнулся экипаж во время аварий модели 737 MAX", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Boeing запустит пилотный проект после получения одобрения регуляторов относительно внесенных изменений в программное обеспечение самолетов 737 MAX. Компания ожидает, что данная модель сможет возобновить полеты в США к концу текущего года.

Полеты Boeing 737 MAX в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Исполнительный директор Европейского агентства авиабезопасности (EASA) Патрик Ки заявил, что самолеты Boeing 737 MAX могут вернуться в эксплуатацию в Европе в первом квартале 2020 года, сообщали СМИ на текущей неделе.

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