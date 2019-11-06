https://news.day.az/world/1173190.html Цены на нефть слабо снижаются в ожидании данных минэнерго США по запасам
Цены на нефть слабо снижаются в ожидании данных минэнерго США по запасам
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются, инвесторы ожидают доклада американского министерства энергетики по запасам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.15 по бакинскому времени цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3%, до 62,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,12%, до 57,16 доллара за баррель.
Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.
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