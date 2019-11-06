Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) вместе с американской ExxonMobil, японской Idemitsu и европейской Neptune обнаружили запасы нефти и газа в разведочной скважине Echino South в Северном море, говорится в сообщении Equinor, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Отмечается, что извлекаемые ресурсы обнаруженного месторождения предварительно оцениваются в 38-100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Скважина Echino South была пробурена примерно в 3,2 километра к юго-западу от месторождения Fram в Северном море.

"Мы сделали одно из крупнейших в этом году открытий в зоне наиболее поздней стадии разработки норвежского континентального шельфа, недалеко от месторождения Troll. Это демонстрирует возможности, которые все еще существуют для увеличения прибыли акционеров и получения доходов от этой отрасли", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Equinor по разведке в Норвегии и Великобритании Ника Эштона (Nick Ashton).

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер - норвежское государство.

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