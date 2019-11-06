https://news.day.az/world/1173233.html Lufthansa отменит 1,3 тысячи рейсов
Lufthansa отменит 1,3 тысячи рейсов
Авиакомпания Lufthansa на два дня вводит особый график полетов в связи с забастовками ее сотрудников, 1,3 тысячи рейсов в четверг и пятницу будут отменены, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В связи с тем, что профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовок 7 и 8 ноября, Lufthansa вводит особый график полетов, сообщается в заявлении авиаперевозчика.
"В четверг, 7 ноября, могут быть выполнены 2,3 тысячи из 3 тысяч запланированных рейсов Lufthansa Group. В пятницу, 8 ноября, будут выполнены 2,4 тысячи рейсов Lufthansa Group. В результате забастовки отмена 1,3 тысячи рейсов затронет около 180 тысяч пассажиров", - говорится в заявлении.
Отмечается, что рейсы дочерних компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines будут выполнены по расписанию.
В настоящее время авиакомпания прорабатывает варианты альтернативных маршрутов, которые Lufthansa может предложить пассажирам отмененных рейсов.
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