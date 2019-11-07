Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит поставки нефти в Китай в 2020 г. на 151 тыс. баррелей, поскольку компания заключила соглашения о поставках нефти с пятью компаниями КНР, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Соглашения были подписаны на второй международной выставке China International Import Expo (CIIE).



"Новые соглашения, подписанные в рамках CIIE, отражают неизменную веру китайских клиентов в стабильность поставок и превосходное качество работы Saudi Aramco. Также новые соглашения демонстрируют нашу неизменную приверженность быстрорастущему мировому рынку нефти", - прокомментировал соглашения вице-президент по маркетингу, планированию продаж и поставок Aramco Ахмед Аль-Субей.



Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия попросила Китай помочь IPO Saudi Aramco. Саудиты ведут активные переговоры, приглашая китайские компании купить долю. Впрочем, работа ведется и по другим направлениям.



Сообщалось, что китайские госкомпании, одна из которых Sinopec Group, ведут переговоры об инвестировании от $5 млрд до $10 млрд в IPO нефтяной компании Saudi Aramco



Наряду с китайскими нефтяными госкомпаниями в переговорах участвуют также китайские инвестфонды, в частности и China Investment Corp., и Фонд Шелкового пути.



Переговоры еще не завершены, и, по словам источников, состав инвесторов и суммы, которые внесет каждый участник IPO, в конечном итоге будут зависеть от правительства Китая.



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