Мировой долг достиг рекордных показателей - 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мировой долг, как государственный, так и частный, достиг рекордного максимума - 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", - заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне на юбилейной, 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Предшественница Георгиевой - Кристин Лагард - годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала правительства стран сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın