Многие зрители посчитали кадры, снятые Джеймсом Фицпатриком из Юты (США), очень интересными и пугающими, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видеоролик мужчина снял у себя в офисе - можно видеть, как сигнализация и осветительные приборы как будто сошли с ума. Конечно, виной всему могли бы быть проблемы с электричеством, но тут сама по себе захлопнулась дверь, и это окончательно привело Джеймса в ужас. Он выскочил из помещения, комментируя происходящее в весьма крепких выражениях - впрочем, сложно его в этом винить.

Не обошлось и без скептиков, утверждающих, что офисный работник предложил вниманию зрителей неплохо сделанную мистификацию. Однако, люди, верящие во всякую "чертовщину" и интересующиеся необъяснимыми явлениями, уверены, что Джеймс запечатлел самую настоящую паранормальную активность.

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