Некоторые компании в Японии начали вводить дресс-код, запрещающий работницам носить очки. Женщины пытаются бороться с дискриминацией, но власти не видят проблемы в существующем порядке, передает Day.Az со ссылкой на incrussia.ru.

Японки борются за право носить очки на работе и выступают против установленных руководителями компаний стандартов красоты, сообщает Bloomberg. Пользовательницы запустили хештег glasses ban (запрет на очки) после того, как на национальном телевидении рассказали об организациях, которые требуют от сотрудниц носить контактные линзы вместо очков.

По словам одной из женщин, предыдущий работодатель говорил ей, что клиентам не нравятся очки на продавцах. Другая сотрудница пожаловалась, что руководитель заставлял ее носить линзы и "терпеть боль" при инфекционном заболевании глаз.

"От излишнего внимания к внешности часто страдают молодые работницы. Компании хотят, чтобы они выглядели более женственно. Но странно позволять мужчинам носить очки, а женщинам - нет", - считает работник страховой компании в Токио Банри Янаги.

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