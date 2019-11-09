Китайские туристы, прогуливаясь возле водоёма в деревне Миао, находящейся в окрестности города Куньмин (провинция Юньнань, КНР), запечатлели подплывшего к берегу карпа, имеющего очень странную расцветку.

Одна из туристок на днях разместила в интернете видеоролик с рыбой, имеющей маркировку, похожую на человеческий лик. Многие китайские интернет-пользователи, увидев диковинного водоплавающего обитателя, зареклись употреблять в пищу рыбные продукты, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Случаи обнаружения карпов, имеющих сходство с человеческим лицом, давно известны ихтиологам. Но, со слов учёных, встречаются такие странные существа довольно редко.

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