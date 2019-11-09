В Новосибирске автохам очень жестоко отомстил водителю, который не захотел его пропустить. Посмотрите, красная иномарка вклинивается в ряд, однако наглеца не пускают. За это оскорбленный шофер несколько раз подрезает машину и едва не становится виновником аварии. Теперь уже отомстить решает сам учитель, он бросается в погоню за лихачом. И очень скоро об этом пожалеет.

Молодой человек отбивается и даже пускает в ход перцовый спрей, однако это совсем не успокаивает хулиганов, наоборт - злит еще больше. Один из них достает бейсбольную биту и крушит лобовое стекло, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После нападения мужчины скрылись. А водитель написал заявление в полицию. Теперь эта запись станет главным доказательством в деле. А вот в уголовном или административном - еще предстоит решить.

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