Австралийский боксер Дуайт Ричи скончался в результате несчастного случая на тренировке. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летний спортсмен помогал в тренировках Майклу Зерафе. Во время спарринга австралиец пропустил удар в корпус. Он добрался до своего угла ринга и потерял сознание. Спасти боксера не удалось.

Друг бойца и промоутер Джейк Эллис выразил соболезнования семье Ричи, у которого остались три дочери. "Он ушел, делая то, что любит", - заявил Эллис.

В своем последнем поединке Ричи уступил Тиму Цзю - сыну известного российского боксера Кости Цзю. Австралиец потерпел поражение судейским решением.

Всего Ричи провел 25 поединков в профессиональном ринге. На его счету 19 побед и два поражения.

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