Если решение по СВПД не будет найдено в ближайшее время, сделка может развалиться за несколько месяцев до выборов в США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"До выборов в США еще год, но если мы не сможем найти решение по СВПД и как выйти из кризиса, в котором мы сейчас находимся, в ближайшие месяцы, я думаю, сделка может развалиться даже за несколько месяцев до выборов в США", - заявил Аракчи на полях Московской конференции по нераспространению.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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