Около 350 человек были эвакуированы из торгового центра "Смоленский пассаж" в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб города, передает Day.Az.

По заявлению источника, причиной эвакуации стала возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе в одном из ресторанов центра.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.

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