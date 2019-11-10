Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Румынии. Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов зарегистрированных избирателей, то 24 ноября будет проведен второй тур с участием двух конкурентов, набравших наибольшее количество голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В стране откроются 18 748 избирательных участков, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (09:00 и 23:00 баку). В постоянных избирательных списках насчитывается почти 19 млн человек.

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