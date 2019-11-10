https://news.day.az/world/1174219.html Трамп рассказал о планах после президентства
Трамп рассказал о планах после президентства
Американский президент Дональд Трамп рассказал, чем не будет заниматься после того, как оставит пост главы государства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, после ухода с поста главы страны он не вернется на телевидение.
Он опроверг данные, что обсуждал с американским телепродюсером его участие в шоу после ухода с кресла президента США.
"Это неправда, такого разговора никогда не было", - объяснил Трамп.
Он признался, что даже думать о телевидении у него пока нет времени.
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