https://news.day.az/world/1174220.html Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект эмиссии компании.
Отмечается, что были объявлены даты подписки для институциональных и индивидуальных инвесторов.
Уточняется, что подписка для первой категории инвесторов будет длиться с 17 ноября по 4 декабря, а для другой - с 17 по 28 ноября.
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