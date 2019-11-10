Государственный департамент США разблокировал $141 млн, направленные на помощь Украине, до официального распоряжения президента страны Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп отменил блокировку помощи Украине 11 сентября текущего года, однако Госдепартамент страны сделал это несколькими днями ранее, так как адвокаты ведомства выяснили, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам президент не имеют права блокировать выделенные средства.

В итоге деньги были заблокированы из-за пересмотра военной помощи, которая, по заявлению Трампа, была необходима, чтобы убедиться в целесообразной трате получаемых Украиной ресурсов. Однако в процессе слушаний по делу об импичменте президента ряд свидетелей заявил, что блокировка военной помощи была инструментом давления Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın