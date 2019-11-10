Эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers к северо-востоку от Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из-за природного пожара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила электронная версия газеты Los Angeles Times.

Эвакуация была проведена в целях предосторожности. В тушении участвуют около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для строений нет.

Согласно последним данным службы пожарной охраны, в настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парка.

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