Вблизи французского побережья из-за штормовой погоды на берег продолжает вымывать свертки с кокаином, которые находят местные жители. За последние пару недель уже выбросило 150 килограммов. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, на атлантическое побережье страны продолжают из моря попадать упаковки с белым порошком внутри. Стало известно, что в обще сложности найдено уже 150 кг этого вещества. Так, например, жители Ла-Рошеля на западе Франции за один день собрали 26 кг наркотика на сумму в более 3 млн долл. А жители Аркашона (на юго-западе Франции) собрали 73 кг. И это еще далеко не все находки.

Правоохранители уже првели анализ порошка и подтвердили, что это действительно кокаин. Эксперты считают, что наркотики могли находиться на яхте, которая затонула во время шторма, и предполагают, что она направлялась со стороны Антильских островов или из Латинской Америки.

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