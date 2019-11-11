https://news.day.az/world/1174402.html В Турции произошло крупное ДТП, около 20 пострадавших
В Турции произошло крупное ДТП, около 20 пострадавших
В Турции в результате цепной аварии два человека погибли, 19 человек пострадали. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Инцидент произошел в вечерние часы в провинции Бурса. Сообщается, что столкнулись друг с другом служебный микроавтобус, легковой автомобиль и фургон.
На место происшествия были направлены сотрудники здравоохранения, жандармерии и бригада пожарных.
Два человека, один из которых трехмесячный ребенок, погибли. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
В связи с происшествием ведется расследование.
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