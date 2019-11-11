25-летний молуккский какаду по кличке Барни, проживающий вместе со своим хозяином в частном доме на западном побережье острова Ванкувер (Канада), в конце октября был запечатлён во время гигиенических процедур.

Со слов автора видеоролика, попугай, проживающий у него менее года, исследуя недавно кухню, случайно обнаружил место для принятия водных процедур, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

С тех пор чистоплотная птица каждый день просит своего хозяина открыть ей кран, чтобы принять расслабляющий душ. Забавный сюжет с проделками какаду, опубликованный 27 октября на личной странице Барни в Fасеbооk, не оставил равнодушными свыше 1.3 миллиона интернет-пользователей.

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