ЕС продлил до 14 ноября 2020 года санкции против Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник Совет ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, сопровождающегося постоянными действиями, подрывающими демократию, верховенство права и уважение прав человека, Совет сегодня продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2020 года", - говорится в решении.

Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и блокирование активов 25 включенных в перечень лиц, занимающих официальные должности в Венесуэле.

"Эти меры призваны содействовать выработке демократических общих решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению", - заявили в ЕС.

В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.



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