Самолет Embraer 145 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Гринсборо, Северная Каролина, в Чикаго, Иллинойс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за ее обледенения во время снежного шторма. Видео инцидента, снятое одним из пассажиров самолета, опубликовала в своем Facebook-аккаунте телеведущая канала ABC 11 Андреа Блэнфорд (Andrea Blanford), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел в 7:45 по Чикагскому времени в понедельник, 11 ноября.

На кадрах видно, как самолет скользит по полосе, а затем упирается крылом в землю. На заднем плане слышны крики пассажиров.

Как сообщает Simple Flying, самолет должен был приземлиться в 6:22 по местному времени однако не смог сделать это с первого раза. Пилоты были не уверены в безопасности посадки, поэтому некоторое время кружили над аэропортом. Затем они зашли на посадку во второй раз, однако не смогли удержать борт в пределах ВПП.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были доставлены в терминал аэропорта О'Хара.

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