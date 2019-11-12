Автогонщик уцелел, совершив серию переворотов в салоне своего спорткара - ВИДЕО
21-летний Джон Яфолла, участвовавший в гонке "Toyota 86" на ежегодном автопробеге "Sandown 500", возле Мельбурна (штат Виктория, Австралия), пережил серьёзную аварию, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Участник соревнования, потеряв контроль над автомобилем, съехал с трассы и, перевернувшись несколько раз, врезался в пикап, в котором находились двое рабочих.
В результате катастрофы, случившейся 10 ноября, автогонщик отделался незначительными травмами и был отправлен в больницу.
Организаторы соревнования сначала остановили заезд, а затем вынуждены были отменить гонку, в которой за выходные произошло два крушения спорткаров на одном и том же участке трассы.
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