По дороге на рыбалку Александр Суровцев из Сёяха спас щенка-хаски от смерти. Малыш никак не мог выбраться из пластиковой "ловушки" и почти замерз до смерти, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Житель холодного Ямало-Ненецкого автономного округа России Александр Суровцев не смог пройти мимо попавшего в трудную ситуацию щенка. Скулящего от страха малыша хаски с трудом, но удалось спасти. Его также вкусно накормили, а затем неравнодушный прохожий задался мыслью найти хозяина потеряшке, который наверняка мог бы погибнуть без заботы. Подробнее смотрите на видео.

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