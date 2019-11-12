Рэпера Дрейка выгнали со сцены ежегодного музыкального фестиваля Camp Flog Gnaw, куда его пригласил Tyler, The Creator.

По задумке Тайлера, выступление его друга должно было стать приятным сюрпризом для зрителей, но где-то в этой схеме был серьезный просчет: благодаря неоднозначным намекам СМИ толпа ожидала, что петь будет Фрэнк Оушен, и осталась разочарована, когда надежды не оправдались, передает Day.Az со ссылкой на Super.ru.

Пострадал от этого Дрейк, которому так и не удалось раскачать толпу. После исполнения своего хита Wu-Tang Forever рэпер, явно не вдохновленный холодностью зрителей, сказал: "Я здесь для вас. Если хотите, чтобы я продолжал, я продолжу". В ответ он услышал неодобрительный свист и выкрики недовольных людей, плохо переносящих разлуку с Фрэнком Оушеном. Расстроенный Дрейк напомнил, что все равно всех любит, попрощался и покинул сцену.

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