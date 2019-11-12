В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей попадание ракеты в автомобильную трассу на территории Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Вести", на записи видно, что боеприпас разорвался в опасной близости от ехавших по дороге автомобилей. Пострадал ли кто-то из водителей и пассажиров, пока не уточняется.

Отмечается, что 12 ноября с территории Сектора Газа по Израилю было выпущено полсотни ракет. Двадцать из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Известно, что как минимум одна ракета попала в жилое здание на юге страны. Несколько человек получили травмы в ходе эвакуации в убежища, сведений о других пострадавших пока не поступало,.

В городах Израиля отмечены неоднократные срабатывания сирен, предупреждающих население об угрозе обстрела, в отдельных регионах отменены школьные занятия.

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