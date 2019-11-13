Несколько недель назад двое подростков заметили странное существо, которое шлялось вокруг их школы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Решив узнать, что же это такое, школьники не придумали ничего лучше, как выбраться из дома ночью и отправиться к учебному заведению, чтобы погулять в зарослях и лично познакомиться с тем, кто там обитает. Знакомство и впрямь состоялось, но авторов видеоролика оно вовсе не обрадовало, ведь из тьмы на них выпрыгнул самый настоящий монстр, более всего похожий на мифического бигфута.

К сожалению, кадры эти вызвали у зрителей столько справедливых вопросов (неизвестно даже точное место действия), что многие из них уверены - перед нами фальшивка. Впрочем, даже эти люди считают, что мистификация получилась отличной - когда чудище появилось в кадре, это и впрямь смотрелось впечатляюще, прямо как в фильмах ужасов.

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