Гигантский крокодил украл у льва добычу в его отсутствие. На видео запечатлено, как крокодил подбирается к зебре и стаскивает ее со скалы. Вместе они падают с трехметровой высоты прямо в воду, где крокодил смог насладиться львиной едой.

Через несколько мгновений вернулся лев. Он был явно не рад такому "сюрпризу". Позднее царь зверей нашел взглядом и крокодила, который в это время наслаждался его пищей в воде, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Вор-крокодил обитает в национальном парке Крюгера у реки Саби в Южной Африке. Момент "кражи" был запечатлен на видео и опубликован в Сети на YouTube-канале парка.

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