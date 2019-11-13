Исполнитель зрелищного трюка использовал одну попытку и один автомобиль, в рамках съёмочного процесса фильма, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Каскадёр, управляя легковушкой, появился из-за поворота и наехал на пологий утёс. Затем транспортное средство, несколько раз перевернувшись, в конечном итоге встало на колёса.

Две съёмочные группы запечатлели кадры крушения автомобиля. Автор видеоролика не уточнил места проведения съёмок и в рамках какого боевика была снята драматичная сцена.

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