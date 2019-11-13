Владелец электромобиля Tesla опубликовал видео, как его машина полыхает в огне. Тушить горящий траспорт он не стал, сообщили в издании Mail Online.

Англичанин Бэн Вуд из Честера выложил ролик с горящим электрокаром в Twitter с подписью: "Я люблю тебя, Илон Маск, но быть разбуженным полыхающей машиной - не самое удачное начало дня". Мужчина написал, что не знает, что вызывало пожар, однако он подчеркнул, что машина была куплена легально, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Могло быть и хуже, представьте, если бы она была в гараже", - добавил он.

Позже Вуд отметил, что это была Model X 2017 года выпуска, которая в тот момент заряжалась. По его словам, пожар возник в передней части машины.

В апреле Tesla Model S внезапно загорелась на шанхайской автостоянке.

Стартовая цена автомобиля Tesla Model X составляет 81 тысячу долларов.

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