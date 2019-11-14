https://news.day.az/world/1175612.html В мужчину выстрелили в очереди за едой - ВИДЕО
В мужчину выстрелили в очереди за едой - ВИДЕО
В районе Фатих турецкого Стамбула произошел вооруженный инцидент, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Об этом сообщается на сайте hurriyet.com.tr.
Неизвестный подошел сзади к гражданину Масуту Т., ожидавшему перед киоском с уличной едой своей очереди, и дважды выстрелил в него. После стрелок скрылся с места происшествия.
Этот инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
Масут с огнестрельным ранением в области ноги госпитализирован.
Полиция разыскивает преступника.
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