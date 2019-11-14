В районе Фатих турецкого Стамбула произошел вооруженный инцидент, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Об этом сообщается на сайте hurriyet.com.tr.

Неизвестный подошел сзади к гражданину Масуту Т., ожидавшему перед киоском с уличной едой своей очереди, и дважды выстрелил в него. После стрелок скрылся с места происшествия.

Этот инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Масут с огнестрельным ранением в области ноги госпитализирован.

Полиция разыскивает преступника.

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