https://news.day.az/world/1175645.html Забавная кража мороженого во время прямого эфира - ВИДЕО
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Забавная кража мороженого во время прямого эфира - ВИДЕО
В перерыве хоккейного матча парень воспользовался отвлеченностью другого болельщика и "одолжил" у него вафельный рожок с мороженым. Курьезный момент попал в прямой эфир новостного выпуска, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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