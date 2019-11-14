Гигантская волна сбила с ног и протащила по пляжу группу туристов на знаменитом своим черным песком пляже Рейнисфьяра, Исландия. Видео инцидента, снятое дежурным патрульным офицером, публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Полицейский Сигурур Сигурбьорнссон (Sigurour Sigurbjornsson) стоял на скале и снимал разгуливавших по берегу туристов, когда пляж накрыла волна.

На кадрах запечатлено, как люди кричат, забираются на скалы в попытке убежать от волны и стараются удержаться на ногах. Схлынувший поток воды унес за собой нескольких человек. Офицер при этом несколько раз повторяет: "Идиоты!"

В результате один из туристов получил травму плеча и был доставлен в ближайший госпиталь.

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